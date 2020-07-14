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В Лондоне экстренно приземлился самолет, который угрожали взорвать

Правоохранители уже задержали двух мужчин, их подозревают в угрозе безопасности рейса

Рейс Краков-Дублин ирландского лоукостера Ryanair осуществил вынужденную посадку после того, как в туалете нашли записку о наличии взрывчатки на борту. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что самолет приземлился вчера, 13 июля, в 18:40 по британскому времени (20:40 по Киеву). Рейс направили в аэропорт Станстед, где пассажиров высадили, а правоохранители провели проверки.

В полиции сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили. Известно об аресте двух мужчин по подозрению в угрозах воздушному судну, они остаются под стражей.

Важно, что после того, как стало известно о "минировании" рейса, судно окружили военные самолеты Королевских военно-воздушных сил, которые сопровождали его до аэропорта.

Представитель Ryanair отметил, что самолет приземлился нормально, но был доставлен на удаленную штангу, где пассажиры благополучно высадились. Сейчас судно и пассажиров проверяет полиция Великобритании, которая решит, когда люди смогут отправиться в Дублин на запасном самолете.

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Напомним, недавно правительство Ирана заявил, что украинский самолет сбили через ошибки в системе ПВО. Отмечается, что рейс "МАУ" ошибочно определили, как объект, который движется в сторону Тегерана, но на самом деле он вылетал из столицы.

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