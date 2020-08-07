В Ливане задержали 16 человек из-за взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута, Ливан Фото из открытых источников

Среди задержанных есть также генеральный менеджер порта Хассан Корайтем

В Ливане во время расследования возможных причин взрыва в порту Бейрута задержали 16 сотрудников. Об этом сообщает Associated Press.

Как стало известно, среди задержанных – генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. Его собираются допросить в пятницу, 7 августа. Также следователи провели допрос 18 человек, среди которых должностные лица порта и таможни. В то же время центральный банк заморозил счета нескольких лиц, включая счета Корайтема и главы таможенного управления.

По данным издания, сейчас следователи сосредотачиваются на портовых чиновниках. Однако, много ливанцев обвиняют в трагедии политическую элиту, коррупцию и бесхозяйственность, "которые еще до катастрофы поставили страну на грань экономического коллапса".

Отмечается, что ранее в Ливане предупреждали Агентство безопасности о том, что склад взрывоопасных химикатов, хранящихся в порту, представляет опасность.

"Этот отчет может вызвать вопрос о пренебрежении на высоком уровне", – добавили в издании.

Напомним, трагедия в ливанской столице, Бейруте, случилась 4 августа. В местном порту в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, которые уничтожили дома и унесли много жизней.

По последним данным, погибло более 100 человек, еще примерно 5 тысяч пострадали.

Предварительно установлено, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена, а спровоцировали его сварочные работы, которые там проводили.

По данным МИД Украины, раненых и погибших среди украинцев нет, однако после взрыва в посольство обратились 30 граждан с просьбой о помощи.