В Ливане разгорелись протесты из-за карантина, в столицу прибыли войска

Сейчас количество пострадавших составляет 226 человек

Третий день подряд в Триполи продолжаются акции протеста из-за локдауна и комендантского часа, которые власти ввели для сдерживания коронавируса. Из-за этого власти были вынуждены ввести войска в столицу. Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что новые ограничения свели к минимуму экономическую активность в городе, где уровень безработицы уже перевалил за 60%.

Так, накануне, 27 января, протестующие вступили в жестокие стычки с правоохранителями. Они подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи, бросив туда бутылки с зажигательной смесью. Впоследствии в ход пошли камни и бутылки с горючим, которые применялись против полиции и армии.

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG