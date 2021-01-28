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В Ливане разгорелись протесты из-за карантина, в столицу прибыли войска

Протесты в Ливане Фото из открытых источников

Сейчас количество пострадавших составляет 226 человек

Третий день подряд в Триполи продолжаются акции протеста из-за локдауна и комендантского часа, которые власти ввели для сдерживания коронавируса. Из-за этого власти были вынуждены ввести войска в столицу. Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что новые ограничения свели к минимуму экономическую активность в городе, где уровень безработицы уже перевалил за 60%. 

Так, накануне, 27 января, протестующие вступили в жестокие стычки с правоохранителями. Они подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи, бросив туда бутылки с зажигательной смесью. Впоследствии в ход пошли камни и бутылки с горючим, которые применялись против полиции и армии.

 

 

В ночь на 28 января митингующие попытались атаковать полицейский участок и сожгли несколько авто. Позже они забросали участок гранатами, в результате чего 9 правоохранителей получили ранения.

Армия и полиция начали использовать резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сейчас количество пострадавших составляет 226 человек, 35 получили тяжелые ранения и находятся в больницах.

 

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Напомним, ранее в индийском Нью-Дели состоялись протесты фермеров, во время которых пострадали 86 правоохранителей, а также было разбито 8 автобусов и 17 частных автомобилей.

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