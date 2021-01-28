В Ливане разгорелись протесты из-за карантина, в столицу прибыли войска

Протесты в Ливане Фото из открытых источников

Сейчас количество пострадавших составляет 226 человек

Третий день подряд в Триполи продолжаются акции протеста из-за локдауна и комендантского часа, которые власти ввели для сдерживания коронавируса. Из-за этого власти были вынуждены ввести войска в столицу. Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что новые ограничения свели к минимуму экономическую активность в городе, где уровень безработицы уже перевалил за 60%.

Так, накануне, 27 января, протестующие вступили в жестокие стычки с правоохранителями. Они подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи, бросив туда бутылки с зажигательной смесью. Впоследствии в ход пошли камни и бутылки с горючим, которые применялись против полиции и армии.

Al Nour Square in Tripoli right now.



Protesters gathered in 3 main streets army is pushing them back. #لبنان pic.twitter.com/tRyPENOdBo — Aya (@Aya_Isk) January 26, 2021

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG — Nicholas Frakes | نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) January 27, 2021

В ночь на 28 января митингующие попытались атаковать полицейский участок и сожгли несколько авто. Позже они забросали участок гранатами, в результате чего 9 правоохранителей получили ранения.

Армия и полиция начали использовать резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сейчас количество пострадавших составляет 226 человек, 35 получили тяжелые ранения и находятся в больницах.

بالصور: قنبلة يدوية حربية روسية الصنع نوع RGD-5 غير منفجرة وقد انفجرت قنبلتان من النوع نفسه بعد القائها على عناصر #قوى_الأمن المولجين بمهام حفظ الأمن والنظام بالاضافة الى أضرار في الآليات العسكرية وسيارات خاصة عائدة للعناصر في محيط السراي في #طرابلس pic.twitter.com/mxp1oxNWR7 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 27, 2021

Напомним, ранее в индийском Нью-Дели состоялись протесты фермеров, во время которых пострадали 86 правоохранителей, а также было разбито 8 автобусов и 17 частных автомобилей.

