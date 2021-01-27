В Литве женщине ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer против COVID-19

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

Медики забыли растворить содержимое флакона, в котором находятся пять доз препарата

В Литве в городе Каунас женщине по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантас Чесна, передает портал 15min.lt.

"Так получилось, что вакцину во флаконе не растворили и все пять доз, находящихся в нем, ввели одному человеку. Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось", - сказал Чесна.

По его словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она чувствует сильную боль в месте укола.

Как отмечается, после инцидента врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.

К слову, из-за ошибки медиков четыре человека не получили вакцину. Расследование инцидента завершится завтра, 28 января.

Новости по теме: В Великобритании очередь пенсионеров за вакциной восприняли за вечеринку и вызвали полицию

Напомним, в декабре 2020 года, во время кампании массовой вакцинации в Германии восьмерым работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную.