В Литве уничтожили десятки тел норок с обнаруженным коронавирусом

Норки Reuters

Болезнь у животных обнаружили уже после их внезапной гибели

В Литве уничтожили десятки тел норок, в которых после смерти подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает DeutscheWelle.

Отмечается, что возбудитель заболевания обнаружили в образцах тканей 169 норок на ферме в районе города Ионава после того, как они неожиданно погибли. В связи с этим десятки тел зверьков были уничтожены.

Сейчас в стране действует 86 ферм по разведению норок, где суммарно живут 1,6 млн этих животных.

В то же время министр здравоохранения страны Литвы Аурелиюс Верига заявил, что правительство страны пока не видит необходимости вводить дополнительные меры предосторожности. Такую позицию чиновник объяснил "опытом международного сообщества" и добавил, что обеспокоен появлением вируса на литовских фермах.

Известно, что Литва стала восьмой страной, где COVID-19 был выявлен у норок. Ранее о таких случаях сообщили Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, США и Швеция.

Напомним, недавно в Госпродпотребслужбе заявили, что в Украине в ближайшее время будет усилен мониторинг ситуации относительно возможного появления коронавирусной болезни COVID-19 в норок. Граждан заверили, что об убийствах животных или коррупционных проверках речь не идет.