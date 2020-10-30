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В Литве стартовали масштабные учения стран НАТО в рамках Brilliant Jump 2020

В Литве проходят военные учения НАТО nato.int

В них задействовано около 2500 военнослужащих

В Литве проходят ежегодные военные учения сил быстрого реагирования Организации Североатлантического договора Brilliant Jump 2020. Об этом говорится на сайте НАТО.

Как отмечается, маневры начались несколько дней назад. В них принимают участие 2500 солдат и 600 автомобилей. Главной целью учений является проверка материально-технического обеспечения НАТО, способности реагировать и быстро перемещать Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО в случае кризиса.

При этом заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казале уточнил, что маневры были запланированы давно и "не связаны с событиями в Беларуси".

Учения продлятся до 6 ноября. Затем подразделения, прежде чем вернуться в свои страны, примут участие в литовском учении "Железный волк".

Справка: государства-члены НАТО по очереди возглавляют Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, в состав которой входит 5-8 тысяч солдат, которые могут быть развернуты за несколько дней. В этом году, ядром сил быстрого реагирования является польская 21-а Подхальська стрелковая бригада, которую поддерживают испанские и чешские подразделения.

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Ранее сообщалось, что США провели секретные учения в Германии из-за возможной угрозы со стороны РФ. Их участниками стали 4400 военных из США и НАТО.

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