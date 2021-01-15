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В Литве почти у 80 медиков подтвердили коронавирус, несмотря на вакцинацию

Фото из открытых источников

В клинике напомнили, что иммунитет к болезни появляется только через неделю после второй прививки

В Сантаришкской клинике Вильнюса коронавирус обнаружили у 79 медиков, которые недавно получили первую вакцину Pfizer/BioNTech. Об этом пишет Delfi.

По словам профессора инфекционного отделения клиники Лигиты Янчорене, медперсонал был болен до вакцинации.

"Это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там четко сказано, что после первой дозы через 12 дней опасность заражения снижается где-то на 20%", - сказала профессорша.

В то же время она напомнила, что иммунитет к болезни появляется только через неделю после второй прививки, заметив, что после первой прививки все равно можно болеть бессимптомно. 

"Второе прививку делают через три недели после первой, тогда риск заражения всего 5%", - добавила Янчорена.

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Напомним, американская компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавирус COVID-19 в Европу. Такое решение связано с модернизацией мощностей компании.

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