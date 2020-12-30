В Литве оштрафовали компанию за нелегальное трудоустройство украинцев

Это касается 20 украинских граждан

Литовская Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро за нелегальное трудоустройство граждан Украины. Об этом сообщается на сайте литовского национального телерадиовещания LRT.

"Было установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", - заявили в Госинспекции.

По ее данным, это касается 20 украинских граждан.

Госинспекция Литвы по труду в сотрудничестве с литовской Государственной налоговой инспекцией, Службой расследования финансовых преступлений и польскими ведомствами просветляли данную ситуацию с начала этого года.

Начато расследование в связи с фальсификацией данных и мошенничеством.

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Ранее федеральная полиция Германии совместно с сотрудниками таможенной службы провела в среду масштабную спецоперацию по всей стране, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах, в частности, и украинок.