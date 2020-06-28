В лидерах Дуда, далее – Тшасковский: В Польше начались выборы президента

Анджей Дуда Фото из открытых источников

На высший государственный пост в Польше претендуют 11 кандидатов

В воскресенье, 28 июня, в Польше начались выборы президента страны. Согласно опросам, наибольшей благосклонностью граждан пользуется действующий глава государства Анджей Дуда, на втором месте – Рафаль Тшасковский. Об этом сообщает DW.

Как известно, голосование в стране началось на полтора месяца позже, чем было запланировано. Причиной этого стала пандемия коронавирусной болезни COVID-19.

Так, сейчас на высший государственный пост Польши претендуют 11 кандидатов. По данным опроса, в лидерах – Анджей Дуда, который представляет правящую национал-консервативную партию "Право и справедливость". Догоняет его мэр Варшавы Рафал Тшасковский – кандидат либерально-демократического оппозиционного блока "Гражданская платформа".

Что известно о кандидатах:

Анджей Дуда занимает пост президента Польши пять лет. 48-летний консерватор позиционирует себя как гарант принятых его правительством социальных благ и выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.

Отмечается, что недавно его гомофобные высказывания вызвали волну возмущения на Западе. В частности, обсуждали его утверждение относительно того, что гомосексуалы, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы – скорее идеология, чем люди. Кроме этого, Дуда заверил, что в польское общество и школы пытаются сегодня протащить новую идеологию, которая, по его словам, является "необольшевизмом". Позже политик заявил, что его слова были вырваны журналистами из контекста в "рамках грязной политической борьбы".

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В то же время главный политический оппонент Дуды Рафаль Тшасковский подписал так называемую " Хартию ЛГБТ+" в поддержку сексуальных меньшинств. Кроме этого, в случае победы кандидат обещал отменить проводимую нынешним правительством противоречивую реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.

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Напомним, в начале июня Маршал Сейма Эльжбета Витек объявила, что президентские выборы в Польше состоятся 28 июня 2020 года. Заметим, ранее голосование планировалось провести 10 мая.