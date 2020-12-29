В Латвии вводят комендантский час на новогодние выходные

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Кроме этого, литовское правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации

Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час на новогодние выходные. Он будет действовать с 31 декабря по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00. Об этом сообщает Delfi.

Кроме этого, литовское правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 7 февраля.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в Латвии за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это "нужно остановить".

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Из-за увеличения темпов распространения COVID-19 с 15 декабря на территории Франции с восьми вечера до семи утра будет действовать комендантский час.