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В Латвии вводят комендантский час на новогодние выходные

Фото из открытых источников

Кроме этого, литовское правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации

Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час на новогодние выходные. Он будет действовать с 31 декабря по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00. Об этом сообщает Delfi.

Кроме этого, литовское правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 7 февраля.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в Латвии за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это "нужно остановить".

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Из-за увеличения темпов распространения COVID-19 с 15 декабря на территории Франции с восьми вечера до семи утра будет действовать комендантский час

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