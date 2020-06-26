В Латвии уже пять дней подряд не регистрируют новых случаев COVID-19

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За последние 24 часа был проведен 1081 тест на коронавирус

Пятый день подряд в Латвии не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает портал Delfi на основе анализа данных Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC).

"В Латвии пятый день подряд не зарегистрирован ни один новый случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно информации SPKC, за последние 24 часа был проведен 1081 тест на коронавирус. О новых случаях инфицирования не сообщается. Всего за время эпидемии в Латвии сделали 142 794 теста. Было выявлено 1111 больных. 903 пациента выздоровели, 30 умерли. Госпитализированы 8 человек, из которых один - с тяжелым течением заболевания.

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