В Кыргызстане в течение двух недель назначат повторные парламентские выборы

Парламент Кыргызстана Жогорку Кенеш Фото из открытых источников

Срок проведения повторных выборов сокращен до 60 дней

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики в течение двух недель должна назначить повторные выборы депутатов парламента страны - Жогорку Кенеш. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК КР Абдижапар Бекматов, сообщает Kabar.

По словам Бекматова, поскольку сейчас речь идет о проведении повторных выборов, то сроки сокращаются на треть.

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Если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь сроки сократились до 60 дней.

Напомним, 5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

В ходе протестов пострадали не менее 590 человек, еще один человек погиб.

Известно, что митингующие захватили парламентское здание, а также использовали "коктейли Молотова". В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране.