В Кыргызстане утвердили премьер-министра: Чиновник ожидает отставки президента до конца дня

Указ о назначении подписал президент Кыргызстана

Садыр Жапаров Фото из открытых источников

Парламент Кыргызстана второй раз утвердил Садыра Жапарова на посту премьер-министра страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жапарова, которого ранее выдвинула парламентская коалиция. Кроме того, депутаты поддержали состав, программу и структуру правительства Жапарова.

Известно, что 10 октября в Кыргызстане уже утверждали на посту премьер-министра кандидатуру Жапарова, но решение вернул в парламент президент Кыргызстана. До начала политического кризиса в стране Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника, но на волне протестов его освободили из колонии.

Сегодня же, 14 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил Садыра Жапарова главой правительства и подписал соответствующий указ.

В то же время новоназначенный премьер-министр во время брифинга заявил, что рассчитывает на подачу отставки президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова до конца сегодняшнего дня. По его словам, это требование народа страны. "Отставка президента - это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня", - высказался Жапаров.

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Напомним, 5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране, и в течение двух недель должны назначить повторные выборы депутатов парламента страны.