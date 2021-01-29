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В Кыргызстане инаугурировали нового президента Жапарова

Инаугурация Садыра Жапарова AP

На выборах Жапаров набрал 79,2% голосов

В столице Кыргызстана, городе Бишкек, состоялась церемония инаугурации нового президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает Радио Аззатык

Согласно сообщению, председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова зачитала постановление ЦИК об избрании Садыра Жапарова президентом Кыргызстана, а тогда вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства.

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Как отмечается, досрочные президентские выборы в Кыргызстане состоялись 10 января 2021 года, в них приняли участие 17 кандидатов.

Известно, что Жапаров набрал 79,2% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что страна отказывается использовать вакцину компании Pfizer и BioNTech

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