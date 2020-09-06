В курортном городе в Тунисе произошел теракт, есть жертвы

Фото с места происшествия в Тунисе BBC

Среди жертв - один полицейский и трое нападавших

В Тунисе в результате нападения, которое расценили как теракт, убит офицер полиции, еще один - получил ранение, передает BBC.

Согласно сообщению, нападение произошло в курортном городе Сус в воскресенье, 6 сентября. Предполагаемые боевики протаранили на автомобиле контрольно-пропускной пункт нацгвардейцев, а затем атаковали двух сотрудников силовых структур с ножами.

По словам местных силовиков, в результате ножевого нападения был убит полицейский и еще один ранен и госпитализирован.

Также террористы захватили оружие и полицейский автомобиль и во время их преследования через туристический район Порт-Эль-Кантауи и последовавшей впоследствии перестрелки, всех троих нападавших полиция ликвидировала.

Пока неизвестно, были ли нападавшие связаны с какой-то конкретной экстремистской группой.

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