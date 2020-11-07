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В крушении самолета в России погиб ведущий федерального телеканала, – СМИ

Крушение самолета в России Сергей Бобылев/ТАСС

Жертвой катастрофы стал телеведущий Александр Колтовой

В России при аварийной посадке самолета в Московской области погиб ведущий федерального телеканала. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что одним из погибших является ведущий российского телеканала "НТВ" Александр Колтовой. "Согласно полетному листу, на борту находился Александр Колтовой, также в самолете находилась его жена, она также погибла", – сказал собеседник агентства.

Впоследствии информацию о гибели телеведущего подтвердила и прессслужба "НТВ" в комментарии "Интерфаксу". "С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов" ДНК" и "Звезды сошлись", Александр Колтовой и его жена трагически погибли сегодня в результате катастрофы самолета в Московской области", – говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба телеканала в Twitter сообщила, что по факту крушения легкомоторного самолета возбуждено дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

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Ранее сообщалось, что в России в Московской области легкомотроний самолет совершил аварийную посадку, в результате чего два человека погибли. Предположительно, причиной аварийной посадки самолета стал пожар на борту.

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