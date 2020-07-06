В Кремле заявили, что не знают о шагах по "включению" ОРДЛО в состав РФ

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Россия оказывала и будет продолжать оказывать гуманитарную помощь населению, отметил Песков

В Кремле заявили, что нет данных о каких-то фактических шагах в сторону сближения ОРДЛО с Российской Федерацией. Однако, "Россия продолжит помогать Донбассу". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости".

По его словам, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство и якобы являются гражданами России.

"Что касается каких-то шагов, де-факто шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-то информации на этот счет я не располагаю", - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента заявил, что существенного продвижения урегулирования ситуации на Донбассе нет.

"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик", - сказал он.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выступило против и назвало незаконным вероятное голосование жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма на всероссийском референдуме.