В Кремле санкции против "Северного потока-2" назвали "рейдерской атакой"

"Северный поток-2" Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия приближается к финализации проекта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против строительства газопровода "Северный поток-2" "неприкрытой ковбойской рейдерской атакой". Об этом он сообщил во время интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", передает "Интерфакс".

По словам Пескова, несмотря на санкции, Россия продолжает методическую работу по "Северному потоку-2" и приближается "к финализации этого проекта".

"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком-2". Абсолютно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока-2". А как это еще назвать?",- высказался прессекретарь Путина.

При этом журналисты сообщают, что российская компания "Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, и сейчас уложено более 2300 км газопровода из примерно 2460 км.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". При этом новые ограничения должны "вбить кол" в строительство газопровода.

Ранее в водах Германии российское судно "Фортуна" возобновила укладку труб в рамках достройки газопровода "Северный поток-2". Предполагалось, что работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря.