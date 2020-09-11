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В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Лукашенко

Президенты должны обсудить развитие отношений между странами

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина 14 сентября состоится в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Отмечается, что во время встречи лидеры стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, планируется уделить внимание реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты Беларуси и России обсудят продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Напомним, встреча руководителей Беларуси и России состоится на следующей неделе. По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, подписание документов по итогам переговоров президентов не планируется. Также не будет проведена итоговая пресс-конференция по результатам встречи.

Новости по теме: Союз России и Беларуси: Лукашенко поддержал продолжение интеграции

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о просьбе президента России Владимира Путина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий разговор состоялся на Форуме регионов двух стран.

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