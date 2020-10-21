В Кремле расширение санкций США против "Северного потока-2" считают "рейдерской конкуренцией"

Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь Путина заявил о нанесении ущерба отношениям между Москвой и Вашингтоном

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расширение американских санкций против газопровода "Северный поток-2" в Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Пескова, США не соблюдают условия добросовестной конкуренции. "В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем не прикрытой такой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", – сказал чиновник.

Кроме того, в Кремле обвиняют американцев в порче двусторонних отношений между РФ и США на протяжении нескольких лет. "Эта деструктивная линия продолжается не первый год и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям", – высказался Песков.

Напомним, в июле текущего года Конгресс США одобрил поправки по ужесточению санкций против "Северного потока-2". Ограничительные меры ввели против компаний, которые способствовали строительству газопровода.

Вчера, 20 октября, стало известно, что Государственный департамент США расширил санкции в отношении "Северного потока-2", чтобы помешать завершению строительства российского газопровода. Новые меры направлены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для суден, работающих на строительстве газопровода.

Впоследствии на новые санкции США против " Северного потока-2" отреагировали в "Нафтогазе". Там заявили, что компания и в дальнейшем будет сотрудничать со своими партнерами, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2".