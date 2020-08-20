В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления и заявили о готовности отправить его за границу

По словам пресс-секретаря Путина, версия с отравлением является лишь предположением

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Об этом Песков сообщил в комментарии журналистам, передает "Интерфакс".

Отмечается, что о вероятном отравлении Навального в Кремле узнали из новостей. "Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо", – сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, на вопрос журналистов о возможности лечения Навального за границей, Песков допустил такой вариант. "Если обратятся в Кремль или обратятся в Министерство здравоохранения, или обратятся в любое ведомство, конечно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", – сказал пресс-секретарь президента РФ. По словам Пескова, Путину отдельно об инциденте не докладывали, но эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые он получает.

В то же время, российский чиновник добавил, что версия об отравлении Навального галлюциногеном является лишь предположением, ведь это необходимо подтвердить лабораторно. Тем не менее, Песков высказался о выздоровлении оппозиционера. "Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", – заявил чиновник.

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Напомним, сегодня, 20 августа, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.