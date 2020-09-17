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В Кремле подтвердили встречу "Нормандской четверки" в обозримом будущем, но с одной загвоздкой

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

В Кремле заявили, что встречу "Нормандской четверки" следует ожидать в обозримом будущем, но при этом не стоит говорить о конкретных сроках. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате, - сказал представитель Кремля. - Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим". 

По его словам, фиксировать какие-то даты сейчас бесполезно, поскольку новый "Нормандский саммит" требует подготовки, а также для его проведения нужно зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в Париже.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка к саммиту лидеров стран "нормандской четверки" начнется после встречи их советников. Тогда он сообщил о подтверждении готовности к саммиту всех лидеров стран.

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