В Кремле подтвердили подготовку встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки"

Точная дата встречи пока неизвестна

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, он знает, что подготовка к встрече действительно велась, контакты осуществлялись. На вопрос журналистов о том, действительно ли заседание состоится 28 августа, пресс-секретарь Путина не смог назвать конкретную дату заседания. "Это мне нужно уточнить. Я не знаю, договорились про окончательную дату или нет", – отметил Песков.

В то же время, пресс-секретарь главы РФ добавил, что повестка дня встречи может быть достаточно предсказуемой. В частности, речь идет о ходе реализации ранее достигнутых договоренностей. "Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", – добавил он.

Напомним, недавно Дмитрий Песков заявил, что в России пока не видят оснований для проведения саммита "нормандской четверки". По его словам, сегодня для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в так называемом "нормандском формате" нет "необходимого основания".