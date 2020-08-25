В Кремле отреагировали на отравление Навального

По словам Пескова, все обвинения в сторону российских властей являются "пустым шумом"

Российские власти пока не видят оснований для уголовного расследования инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Сначала нужно найти вещество, установить, которое стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков.

По его словам, все обвинения в сторону российских властей являются "пустым шумом". Он утверждает, что снижение уровня холинэстеразы у Навального было установлено медиками в Омске в первые часы, а в заявлении немецкой клиники нет ничего нового.

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление"", - добавил Песков.

Новости по теме: Немецкая полиция взяла под охрану больницу, где находится Навальный

Напомним, ранее в Берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили о результатах клинических исследований – политика отравили. Согласно сообщению, результаты клинических исследований указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно - проводится широкий анализ.