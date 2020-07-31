В Кремле опровергли свой выход из переговоров по Донбассу

Дмитрий Песков

По словам Пескова, Россия и в дальнейшем остается сторонницей минских договоренностей

Российская Федерация опровергла информацию о выходе из переговоров по Донбассу. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием", - сказал Песков.

По его словам, Россия и в дальнейшем остается сторонницей минских договоренностей для решения конфликта на Донбассе.

"Россия считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - добавил Песков.

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Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий в Кремле украинское направление, написал письмо советнику канцлера Германии Ангеле Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе офиса президента Андрею Ермаку).

В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.