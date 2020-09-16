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В Кремле опровергли, что Лукашенко просил у Путина поставки вооружения

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Спикер Кремля подчеркнул, что во время встречи президенты обсуждали взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса, а не поставки оружия из РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина - Дмитрий Песков - опроверг информацию о том, что белорусский глава Александр Лукашенко просил у России поставки вооружения. Об этом сообщает ТАСС

По словам представителя Кремля, на переговорах в Сочи вопрос о поставках оружия президенты обеих стран не поднимали.

"Вот в той формулировке, как вы сказали, нет", - ответил Песков на вопрос о том, просил ли Лукашенко о поставках нового вооружения у Путина.

Вместо этого пресс-секретарь отметил, что в основном на переговорах лидеры России и Беларуси обсуждали взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса.

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Напомним, недавно белорусское агентство БЕЛТА сообщило о том, что Александр Лукашенко попросил у Владимира Путина поставлять российское вооружение в Беларусь. 

"Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", – процитировало Лукашенко белорусское агентство. 

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