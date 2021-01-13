В Конгрессе США согласовали процедуру рассмотрения импичмента Трампа

Ближайшие два-три часа продлятся дебаты по содержанию резолюции об импичменте

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки, нижней палате Конгресса, согласовали процедуру слушаний по импичменту президента Дональда Трампа, после чего начались дебаты по содержанию резолюции, формулирующей обвинения в адрес действующего президента. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, сейчас предусмотрены двухчасовые дебаты. Первой перед законодателями выступила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она выступила с аргументами в пользу импичмента президента Трампа, заявив, что те, кто напали на Капитолий США на прошлой неделе, были не патриотами, а "внутренними террористами", посланными президентом.

"Они появились не на пустом месте. Их послал сюда президент со словами вроде крика "драться как в аду". Слова имеют значение. Истина имеет значение. Подотчетность имеет значение. Президент видел в повстанцах не врагов свободы, каковы они есть, а средство для достижения ужасной цели, цель его личного удержания у власти. Цель - подорвать волю народа. Цель - положить конец пламенному и кровавому столкновению почти двух с половиной веков нашей демократии", - подчеркнула Пелоси во время выступления, цитирует CNN.

В ближайшие два-три часа в Палате представителей пройдут дебаты по резолюции. В самом документе обвинения для Дональда Трампа только по одному пункту - подстрекательство к мятежу.

Голосование за сам документ должно состояться между 22-23:00 по киевскому времени (15-16:00 по времени Вашингтона).

Новости по теме: Волнения в США: Почему американцы штурмовали Капитолий в Вашингтоне и какие это может иметь последствия

Напомним, на днях представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.