В Конгрессе США призывают к новым санкциям против России за сговор с талибами

Конгресс США Фото из открытых источников

В частности там заверили, что США не должны приглашать Россию на саммит G7

После сообщений о намерениях России платить талибам за теракты против военных США и сил коалиции в Афганистане Вашингтон должен ввести против Москвы соответствующие санкции. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шифф, передает Укринформ.

"Учитывая эти обвинения (в адрес РФ – ред.) президент Соединенных Штатов не должен приглашать Россию на саммит G7 или (восстанавливать – ред.) G8. Мы должны рассмотреть, какие санкции будут целесообразными, чтобы сдержать дальнейшую злонамеренную активность России", - подчеркнул конгрессменами.

Шифф вместе с коллегами сделал это заявление после пресбрифінгу в Белом доме. Члены Демократической партии выступили с острой критикой президента Трампа, который отрицает, что знал о ситуации вокруг подрывной деятельности РФ против США в Афганистане.

По сообщениям американских СМИ, которые ссылаются на источники в спецслужбах, в начале этого года Дональд Трамп получил соответствующее письменное доклад от разведывательного сообщества Соединенных Штатов.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на источники в кругах, осведомленных по данным американской разведки, опубликовало информацию оязык россиян с талибами, через которую в Афганистане погибли несколько военнослужащих США.