В Конгрессе США демократы внесли резолюцию об импичменте Трампа

Голосование по статье импичмента состоится на этой неделе, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25 поправкой

Согласно сообщению, законодатели назначили голосование по статье импичмента на этой неделе, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25 поправкой Конституции США для устранения Трампа от власти.

Как отмечается, текст резолюции содержит одну статью обвинения президента Дональда Трампа в мятеже. При этом упоминается по меньшей мере два эпизода "преступных действий" действующего главы Белого дома. В этой связи указывалось, в частности, на то, что Трамп требовал от представителя власти Джорджии сфальсифицировать результаты голосований в штате, а также подстрекал толпу к агрессии против Конгресса США.

Таким образом, Дональд Трамп продемонстрировал, что продолжает представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет разрешено оставаться на посту.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс не исключил, что президенту Дональду Трампу возможно объявить импичмент благодаря использованию 25-й поправки к Конституции страны. Однако, в команде Пенса считают, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности главы страны не придется, поскольку это может спровоцировать риски для безопасности США.