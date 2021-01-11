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В Конгрессе США демократы внесли резолюцию об импичменте Трампа

Дональд Трамп REUTERS

Голосование по статье импичмента состоится на этой неделе, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25 поправкой

Представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, формально внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Об этом сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, законодатели назначили голосование по статье импичмента на этой неделе, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25 поправкой Конституции США для устранения Трампа от власти.

Как отмечается, текст резолюции содержит одну статью обвинения президента Дональда Трампа в мятеже. При этом упоминается по меньшей мере два эпизода "преступных действий" действующего главы Белого дома. В этой связи указывалось, в частности, на то, что Трамп требовал от представителя власти Джорджии сфальсифицировать результаты голосований в штате, а также подстрекал толпу к агрессии против Конгресса США.

Таким образом, Дональд Трамп продемонстрировал, что продолжает представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет разрешено оставаться на посту.

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Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс не исключил, что президенту Дональду Трампу возможно объявить импичмент благодаря использованию 25-й поправки к Конституции страны. Однако, в команде Пенса считают, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности главы страны не придется, поскольку это может спровоцировать риски для безопасности США.

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