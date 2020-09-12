В Конго обрушилась шахта, где добывали золото: погибли более 50 человек

Обвал шахты в Конго Фото из открытых источников

Обвал шахты повлек проседание грунта после ливней

В Демократической Республике Конго в результате ливней произошел обвал в шахте, где добывали золото, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, трагедия произошла в пятницу около 15:00 по местному времени, после того, как накануне в городе Камитуга в провинции Южное Киву прошли сильные дожди.

Губернатор провинции Тео Нгвабиэ Каси выразил сожаление по поводу "трагической гибели 50 человек, большинство из которых молоды".

В свою очередь, мэр Камітуги Александре Бундя заявил, что причиной трагедии стало "проседание грунта, вызванное ливнями" и сказал, что точное количество жертв пока не известна.

В городе объявили двухдневный траур и призвали местных жителей помочь достать тела погибших из шахты.

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Ранее сообщалось, что 29 августа, в городе Линьфэнь провинции Шаньси в Китае обрушился ресторан. По состоянию на утро следующего дня число жертв возросло до 29 человек.