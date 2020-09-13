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В Конго новая вспышка лихорадки Эбола убила почти полсотни людей

В Конго вирус Эбола убил почти полсотни человек Фото из открытых источников

Это уже одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в стране

В Демократической Республики Конго началась одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, а общее число заболевших превысило сотню человек. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Африки в Twitter.

Так, в Организации опубликовали последний отчет о ситуации в Мбандаку в связи со вспышкой болезни, вызванной Эболой. По состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания, среди них 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Кроме этого, известно о 48 умерших, еще 52 больных вылечились.

Справка:
Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острое инфекционное заболевание, с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме. Болезнь часто характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью, выраженной интоксикацией, обезвоживанием, поражением кровеносных сосудов многих органов с развитием тяжелого геморрагического синдрома.

Лихорадка Эбола входит в перечень болезней, которые способны серьезно влиять на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах.

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Напомним, в марте этого года в Демократической Республике Конго из медицинского учреждения после выздоровления выписали последнюю пациентку, которая болела лихорадкой Эбола.

Однако, в июне ВОЗ объявила о начале новой вспышки болезни. Тогда количество инфицированных составляло до 10 человек.

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