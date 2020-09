В Конго новая вспышка лихорадки Эбола убила почти полсотни людей

Это уже одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в стране

В Демократической Республики Конго началась одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, а общее число заболевших превысило сотню человек. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Африки в Twitter.

Так, в Организации опубликовали последний отчет о ситуации в Мбандаку в связи со вспышкой болезни, вызванной Эболой. По состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания, среди них 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Кроме этого, известно о 48 умерших, еще 52 больных вылечились.

