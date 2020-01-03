В Конго боевики напали на село, десятки погибших

В Конго боевики напали на село Иллюстративное фото

Большинство людей были убиты с помощью мачете, остальных застрелили

В Демократической Республике Конго группа повстанцев напала на село Кикунгу, в результате чего погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на власти города Бени и прилегающих районов.

Нападение произошло вечером 1 января в провинции Северное Киву на востоке Конго. По предварительной информации, большинство людей были убиты с помощью ножа мачете, а остальные были застрелены из оружия во время нападения.

Также сообщается, что с прошлой недели угандийские повстанцы из союзных демократических сил совершили несколько нападений в Бене. Одна из атак пришлась на военные лагеря, в результате этого в деревне Лосолосо были убиты по меньшей мере 17 солдат.

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По данным издания, в последнее время количество нападений боевиков союзных демократических сил из Уганды на гражданское население растет.

Напомним, недавно в столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель. В результате теракта погибли более 10 человек, еще более 30 пострадали.