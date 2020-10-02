В компании Amazon почти 20 тыс. сотрудников заразились COVID-19

В интернет-магазине ожидали большего количества больных

Amazon. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В компании Amazon зафиксировали 19 816 случаев заражений коронавирусом среди сотрудников в США. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что количество сотрудников с зарегистрированным COVID-19 составляет 1,44% от 1,37 млн работников Amazon и дочерней компании Whole Foods. В то же время Amazon сталкивалась с критикой со стороны работников и профсоюзов, которые обвинили компанию в риске для здоровья сотрудников. На это в интернет-магазине ответили, что уровень заражения ниже ожидаемого.

В частности, в Amazon утверждали, что 33 952 работника могли бы заболеть коронавирусом, если бы уровень заражения в компании равнялся более широкому населению, учитывая возраст и географию работников. Для предотвращения этого Amazon ввела или изменила более 150 процессов, распределила более 100 млн масок для лица и обеспечила проверку температуры на своих объектах по всему миру. Кроме того, в компании сообщили об обеспечении социальной дистанции и дополнительных уборках примерно каждые 90 минут.

Известно, что Amazon работала на протяжении всей пандемии, чтобы удовлетворить всплеск спроса. С апреля по июнь текущего года продажи технического гиганта выросли на 40% и составили 88,9 млрд долларов, а квартальная прибыль составила 5,2 млрд долларов и стала крупнейшей с момента создания компании в 1994 году.

Напомним, недавно в американском штате Флорида произошла стрельба на складе компании Amazon. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб.