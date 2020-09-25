В Колумбии в доме наркобарона Пабло Эскобара нашли 18 млн долларов

Тайник обнаружил племянник наркобарона

Пабло Эскобар Фото из открытых источников

В Колумбии племянник покойного наркобарона Пабло Эскобара, Николас Эскобар, заявил, что нашел в доме дяди полиэтиленовый пакет с 18 миллионами долларов. Об этом он сообщил в комментарии Red+.

По словам Эскобара, деньги были спрятаны в стене одного из домов наркобарона. Племянник Пабло Эксобара заявил, что место, где искать деньги в квартире в городе Медельин, в которой он сейчас живет, показало "видение". Кроме того, он отмечает, что это уже не первый случай, когда он нашел деньги в тех местах, где прятался от захвата его дядя, ведь он скрывал миллионы.

Однако сообщается, что часть найденных банкнот была испорчена и уже не используется. Кроме денег, Николас Эскобар нашел в тайнике пишущую машинку, золотую ручку и часы Rolex.

Ранее сообщалось, что племянница президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, подала в суд иск, в котором обвинила дядю в похищении десятков миллионов долларов. По словам женщины, эти деньги должны были достаться ей в наследство от отца и деда.