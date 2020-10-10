В КНДР во время военного парада показали новую баллистическую ракету
Северная Корея не демонстрировала баллистические ракеты с 2018 года
В КНДР состоялся ночной военный парад в честь 75-й годовщины Рабочей партии, во время которого была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15". Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что парад состоялся около 4 утра по местному времени и неизвестно, с чем это связано. Кроме того, это первый парад в Северной Корее за последние два года. Страна не демонстрировала баллистические ракеты с тех пор, как президент США Дональд Трамп и глава КНДР провели первый саммит в 2018 году.
Известно, что Ким Чен Ын также присутствовал на параде. Он заявил, что КНДР продолжит укреплять свои вооруженные силы для "самообороны и сдерживания" и он благодарен за то, что ни один житель КНДР якобы не заразился COVID-19. "Я желаю крепкого здоровья всем людям во всем мире, которые борются с болезнями этого злого вируса", – сказал глава Северной Кореи.
Напомним, недавно глава КНДР Ким Чен Ын извинился перед Южной Кореей за убийство их чиновника, который незаконно пересек границу. Вероятно, работник южнокорейского министерства пытался бежать в КНДР.