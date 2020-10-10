В КНДР во время военного парада показали новую баллистическую ракету

Северная Корея не демонстрировала баллистические ракеты с 2018 года

В КНДР состоялся ночной военный парад в честь 75-й годовщины Рабочей партии, во время которого была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15". Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что парад состоялся около 4 утра по местному времени и неизвестно, с чем это связано. Кроме того, это первый парад в Северной Корее за последние два года. Страна не демонстрировала баллистические ракеты с тех пор, как президент США Дональд Трамп и глава КНДР провели первый саммит в 2018 году.

Известно, что Ким Чен Ын также присутствовал на параде. Он заявил, что КНДР продолжит укреплять свои вооруженные силы для "самообороны и сдерживания" и он благодарен за то, что ни один житель КНДР якобы не заразился COVID-19. "Я желаю крепкого здоровья всем людям во всем мире, которые борются с болезнями этого злого вируса", – сказал глава Северной Кореи.

Новости по теме: В ООН считают, что КНДР разработала миниатюрные ядерные устройства

Напомним, недавно глава КНДР Ким Чен Ын извинился перед Южной Кореей за убийство их чиновника, который незаконно пересек границу. Вероятно, работник южнокорейского министерства пытался бежать в КНДР.