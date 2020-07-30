В КНДР провели испытания противокорабельной крылатой ракеты

Запуск состоялся еще 6 июля, но стало известно о нем только сейчас

КНДР Фото из открытых источников

Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету в Японском море. Об этом сообщает Yonhap.

По данным южнокорейских чиновников, ракета была выпущена еще 6 июля и пролетела меньше 100 километров. Точный тип снаряда неизвестен, но чиновники намекнули, что его уже испытывали ранее.

Отмечается, что ни военные органы, ни средства массовой информации Северной Кореи не объявили о старте ракеты, однако это произошло в рамках запланированных учений. "Мы рассматриваем это как часть регулярных морских учений на Севере. Мы внимательно следим за военными движениями Севера и поддерживаем позицию жесткой готовности", – заявил южнокорейский военный Ким Джун-Рэк.

Кроме того, чиновник добавил, что летние учения в КНДР начались примерно в начале июля и продолжаются до сих пор. По словам Джун-Река, летняя военная программа продлится до августа.

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Напомним, недавно снимки лаборатории Planet Labs показали активный объект в Северной Корее, который используется для создания ядерных боеголовок. По словам лидера страны Ким Чен Ына, ядерное оружие необходимо Северной Кореи, чтобы обеспечить ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил".