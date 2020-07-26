В КНДР обнаружили первое подозрение на СOVID-19: Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Анализы выделений из верхних дыхательных органов и крови больного показали "неопределенный результат"

В Северной Кореи заявили о первом случае подозрения на коронавирусную болезнь СOVID-19 в стране. В связи с этим лидер КНДР объявил чрезвычайную ситуацию в городе, где обнаружили больного. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное агентство новостей Северной Кореи (KCNA).

Как отмечается, инцидент произошел в приграничном городе Кесонг. Там у человека, который сбежал три года назад на юг, заподозрили заражение COVID-19. Известно, что он вернулся 19 июля после незаконного пересечения демаркационной линии, а через некоторое время его самочувствие ухудшилось.

Впоследствии после нескольких медицинских исследований выделений из верхних дыхательных органов больного и крови "был получен неопределенный результат". В связи с этим чиновники приказали изолировать возможного инфицированного и выяснить, с кем он контактировал. Однако, делал ли этот человек тест на COVID-19, не сообщили.

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Кроме этого, лидер КНДР Ким Чен Ын срочно созвал Политбюро и объявил чрезвычайную ситуацию в городе.

Заметим, если болезнь подтвердят, это будет первый официально признанный случай заболевания коронавирусом в Северной Корее.

К слову, профессор Университета Кенг Хи, аналитик Чу Чжэ Ву отметил, что эта ситуация является важной не только потому, что Северная Корея впервые сообщила о подозреваемом случае COVID-19, а и потому, что страна предположила, что нуждается в помощи мира.

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Напомним, ранее правительство Северной Кореи приняло решение временно приостановить въезд иностранных туристов в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Заметим, большинство иностранцев, прибывающих в КНДР - жители Китая, где впервые зафиксировали масштабную вспышку этой болезни.