В Китае заявили о создании самого быстрого в мире квантового компьютера

Квантовый компьютер Фото из открытых источников

Он превзошел самый мощный суперкомпьютер в 100 триллионов раз

Китайские ученые создали прототип квантового компьютера "Цзючжан", который справился со стандартным поверочным алгоритмом в 10 млрд раз быстрее, чем Sycamore – прототип квантового компьютера от компании Google. Об этом сообщает Xinhua.

Вычислительные возможности вычислителя, который назвали "Цзючжан", ученые проверили с помощью специального алгоритма GBS. "Цзючжан" справился с ним в 100 триллионов раз быстрее самого мощного из суперкомпьютеров. Кроме того, разработчики заявили, что вычислительные возможности их аппарата в 10 млрд раз превосходят Sycamore.

Ученые-физики подтвердили, что это устройство может решать задачи, недоступные классическим компьютерам, то есть достигло "квантового превосходства".

Отметим, что квантовыми компьютерами называют вычислительные устройства, которые в своей работе используют принципы квантовой механики. В отличие от обычных компьютеров, состоящих из битов – единиц информации, содержащих или 1, или 0, квантовые компьютеры состоят из кубитов – ячеек памяти и примитивных вычислительных модулей, которые могут хранить в себе одновременно и ноль, и единицу.

Пока полноценных квантовых компьютеров ученые не создали, существуют только их прототипы. Например, в 2017 году физик из Гарвардского университета Михаил Лукин рассказал о создании 51-кубитного прототипа, а компания Google в 2019-м году – о 53-кубитном прототипе под названием Sycamore.

Ранее сообщалось, что китайские ученые создали переносные оптические часы, погрешность в которых составляет меньше секунды за 2,4 млрд лет.