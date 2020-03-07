В Китае заявили о случаях "возвращения" в страну коронавируса из Италии и Ирана

За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 99 новых случаев заражения

Коронавирус AP Photo

В субботу, 7 марта, власти Китая заявили, что все новые случаи коронавируса в этой стране за пределами эпицентра эпидемии, города Ухань, возникли за рубежом, в частности в Иране. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, Национальная комиссия здравоохранения Китая насчитала 99 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. По состоянию на пятницу, 6 марта, таких случаев было 143. Нынешнее число является наименьшим с 20 января.

Как отмечается, за пределами центральной провинции Хубэй зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев, из которых 24 – у лиц, приехавших из-за границы. Значительная часть этих людей прибыла в столицу провинции Гансу, города Ланчжоу, коммерческими рейсами из Ирана в период с 2 по 5 марта.

Также в столице КНР, городе Пекине, заявили о четырех новых случаях, три больные прибыли из Италии. В то же время второй день подряд не фиксируются случаи новых инфекций в провинции Хубэй за пределами столицы региона, города Ухань.

Напомним, по состоянию на 8:40 7 марта общее количество инфицированных коронавирусом нового типа COVID-19 выросло до 102 188 человек, а еще 3 491 пациент умер.