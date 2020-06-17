В Китае заявили, что договорились урегулировать конфликт с Индией на границе

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В результате конфликта погибли индийские военные

В Китае заявили, что договорились с Индией как можно скорее урегулировать ситуацию на своих границах после столкновения между своими войсками. Виновных должны наказать. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Следовательно, старший китайский дипломат Ван Йи сказал министру иностранных дел Индии Субрахманьяму Джайшанкару во время телефонного звонка, что Индия должна строго наказать виновных в конфликте и контролировать свои пограничные войска.

"Индия готова исходить из общей ситуации отношений между двумя странами, осуществлять консенсус между лидерами двух стран, мирно решать споры в приграничных районах путем диалога и ослаблять напряженность в приграничных районах", - приводит МИД Китая позицию Индии.

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Напомним, на китайско-индийской границе произошли столкновения между пограничниками Китая и Индии, в результате чего погибли 20 индийских военных.