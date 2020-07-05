В Китае заподозрили случай бубонной чумы

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В городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней

Во Внутренней Монголии, автономный регион на севере Китая, заподозрили случай заболевания бубонной чумой. Об этом сообщает Xinhuanet.

Как отмечается, болезнь заподозрили у скотовода из города Байаннур. В связи с этим в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. По предварительной информации, предупреждение продлится до конца 2020 года.

Кроме этого, местных жителей призвали строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе с бубонной чумой из-за риска распространения болезни среди населения.

Также местная власть не рекомендует охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Справка:

Бубонная чума — одна из клинических форм чумы — зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни. Симптомы: лихорадка, тяжелая интоксикация. Характеризуется геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубнил. Высокая летальность.

Больные чумой подлежат обязательной немедленной госпитализации в специализированные стационары, которые работают в строгом противоэпидемиологическом режиме. При подозрении на чуму немедленно начинают этиотропную терапию без ожидания результатов лабораторного подтверждения.

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Напомним, в ноябре прошлого года в столице Китая Пекине у двух человек диагностировали легочную чуму. Тогда больными оказались жители Внутренней Монголии – автономного района на севере Китая.