В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

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Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует

В китайской провинции Юньнань зафиксирован первый случай смерти от хантавируса. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, житель провинции Юньнань умер в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверяют всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.

Справка

Распространение хантавирусов происходит через грызунов. Кроме того, известны случаи, когда заражение происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этих вирусов. Однако такие случаи случаются, но зафиксированы только на территории Аргентины и Чили.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом. Симптомы схожи с симптомами многих респираторных заболеваний - это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота. Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.

Напомним, по последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 411 тысяч человек.

По состоянию на 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.