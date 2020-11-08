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В Китае вывели на орбиту первый в мире спутник 6G. Видео

Запуск спутника 6G BBC

Спутник был запущен в космос с целью дистанционного зондирования земли

Китай успешно запустил в космос первый в мире спутник 6G, чтобы протестировать новую технологию. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, 7 ноября с космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту. Среди них был испытательный спутник 6G.

По предварительной информации, 6G был запущен в космос с целью дистанционного зондирования земли. Сообщается, что он может быть сосредоточен сразу на нескольких сферах: городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и тому подобное.

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Кроме этого, экспериментальный спутник будет тестировать работоспособность новой технологии на терагерцевой частоте. По данным ВВС, это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.

Напомним, недавно Китай вывел на орбиту спутник зондирования Gaofen-13, который будет предупреждать и прогнозировать погоду, а также всесторонне предотвращать и смягчать последствия катастроф.

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