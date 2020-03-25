В Китае создали один из крупнейших в мире телескопов для наблюдения за Солнцем

Солнце из открытых источников

CLST будет оборудован рядом систем для адаптивной оптики, обнаружения магнитного поля и поля скорости

Ученые из Академии наук Китая заявили о создании одного из крупнейших в мире телескоп для наблюдения за солнечной активностью. Об этом сообщает "Синьхуа".

Согласно сообщению, китайский большой солнечный телескоп (CLST) с апертурой в 1,8 метра был разработан Институтом оптики и электроники при АНК. Он получил первую серию изображений солнечной атмосферы в высоком разрешении 10 декабря 2019 года.

Как отмечается, в последние годы многие страны прилагают огромные усилия для создания больших солнечных телескопов с апертурой два и больше метров. На данный момент в мире насчитывается несколько крупных солнечных телескопов, среди которых - 1,6-метровый GST в США и 1,5-метровый GREGOR в Германии.

Кроме того, есть 4-метровый солнечный телескоп DKIST в США пока не введен в эксплуатацию, а 4-метровый европейский EST пока находится на начальном этапе разработки.

Руководитель работ по проекту Жао Чанхуэй сообщил, что CLST будет оборудован рядом систем для адаптивной оптики, а также для обнаружения магнитного поля и поля скорости.

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"В связи с тем, что солнечная активность увеличивается, космические погодные условия станут более суровыми. CLST будет использоваться для наблюдения за солнечной активностью и предоставления данных, полезных для исследования Солнца и прогнозирования космических погодных явлений", - отметил Чанхуэй.

Напомним, ранее наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США сделал самые детальные в истории снимки поверхности Солнца. На снимке можно рассмотреть узор бурного "кипение" газа, который охватывает все Солнце, а также структуры, похожие на соты, каждый из которых имеет "размер американского штата Техас".