В Китае произошло мощное землетрясение

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Магнитуда землетрясения достигала 5,6

В среду, 1 апреля, в южной части Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра.

Как отмечается, землетрясение произошло вечером в районе Шику на юго-западе провинции Сычуань. В частности, толчки в Гардзе-Тибетском автономном округе были зафиксированы в 01:23 по киевскому времени.

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По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Также в районе эпицентра проживает небольшое количество людей. По предварительной информации, данных о пострадавших и причиненном ущербе нет.

Напомним, недавно в Хорватии произошло сильное землетрясение, в результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок. Кроме этого, было повреждено много зданий, а улицы городов засыпало мусором.