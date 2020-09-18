В Китае произошла вспышка бактериальной болезни после утечки из биолаборатории

Вид в микроскопе бактерии бруцеллы, которая вызывает бруцеллез, также известный как Мальтийская лихорадка CNN

Заболевание подтвердили у 3 245 человек

В Китае тысячи людей получили положительный тест на бактериальную болезнь бруцеллез после того, как произошла утечка из биологической лаборатории. Об этом сообщает CNN.

Так, по данным Комиссии по вопросам охраны здоровья города Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу), болезнь подтвердили у 3 245 человек. Кроме того, 401 человек получил предварительный положительный результат теста на наличие бактерий. Тогда как о смертельных случаях информация не поступала.

Всего власти протестировали 21 847 граждан из 2,9 млн населения города.

Справка:

Бруцеллез, болезнь Банга - антропозоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Болезнь сопровождается лихорадкой, аллергизацией, поражением системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ), сосудистой, нервной, половой и других систем с особенно частым вовлечением в патологический процесс опорно-двигательного аппарата.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заболевание редко передается от человека к человеку. Однако, большинство людей инфицируются через употребление зараженной пищи или вдыхание бактерий.

Отмечается, что в Ланьчжоу болезнь распространилась после утечки с местного фармацевтического завода. Там пытались создать вакцину от бруцеллеза, однако во время этого использовали дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности. В связи с этим не все бактерии были уничтожены во время исследований.

К слову, вспышка на заводе случилась осенью прошлого года. После этого в Китае начали расследование, а в январе 2020 года власти отозвали лицензию завода на разработку вакцины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него информации, подтверждающая, что источником коронавируса стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии в Китае.

Впоследствии директор учреждения, которое США назвали ответственным за распространение СOVID-19, признался, что их лаборатория имеет три живых штамма вируса.