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В Китае произошел пожар в туристической зоне, погибли 13 человек

В Китае в туристической зоне произошел пожар Фото из открытых источников

Правоохранители начали расследование причин возникновения пожара

В китайской провинции Шаньси в туристической зоне вспыхнул пожар, в результате чего погибли 13 человек и еще 15 пострадали. Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, пожар вспыхнул около 13 часов в турзоні Тайтайшань в селе Сяошаньян в городском округе Тайюань, в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры. Отмечается, что 15 пострадавших доставили в больницы и сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Правоохранители начали расследование причин возникновения пожара.

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Напомним, 30 сентября в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Вчера, 1 октября, стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что площадь пожара в Луганской области увеличилась до 11 тысяч гектаров. 

Также в связи с пожаром в Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда " Станица Луганская" временно остановил работу. 

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