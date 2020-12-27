В Китае произошел масштабный взрыв: 760-метровый мост исчез за 10 секунд. Видео

В Китае взорвали старый мост Фото из открытых источников

Объект стал непригодным для использования и представлял опасность

В Китае в провинции Хунань взорвали старый 760-метровый мост из-за окончания срока его эксплуатации. Видео масштабного взрыва опубликовал канал New China TV.

Как отмечается, старый мост длиной 760 метров в городе Чанша провинции Хунань стал непригоден для использования. Кроме этого, он представлял опасность после множества ремонтных работ. В связи с этим рядом со старым объектом построили новый мост и недавно его ввели в эксплуатацию.

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После этого было принято решение о разрушении непригодного моста. С этой целью в Хунани провели контролируемый взрыв — объекта не стало примерно за 10 секунд.

Напомним, недавно в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, взорвали одновременно четыре небоскреба, что стало самым безопасным контролируемым взрывом в мире.