В Китае приговорили к смертной казни воспитательницу, отравившую детей из мести

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В больницу попали 23 детей, один воспитанник скончался

В Китае воспитательницу детского сада в городе Цзяоцзуо Ван Юнь приговорили к смертной казни за отравление 25 воспитанников учреждения, один ребенок умер. Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщению, 27 марта 2019 года женщина подсыпала нитрит натрия в завтрак воспитанников другого педагога из "мести" после того, как они "поспорили относительно воспитания детей".

Обычно нитрит натрия используют как пищевую добавку при консервировании мяса, однако в больших количествах он может быть токсичным.

Известно, что после еды у 23 детей начались рвота и головокружение. Один из отравленных детей скончался в январе, проведя в больнице 10 месяцев.

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Как отмечается, Ван Юнь арестовали в прошлом году после того, как воспитанников детского сада госпитализировали после завтрака. В понедельник, 28 сентября, городской суд приговорил Ван к смертной казни.

Суд назвал госпожу Ван "позорной и злой, а последствия ее преступлений - чрезвычайно серьезными, поэтому она заслуживает сурового наказания". Приговор - смертельная инъекция или расстрел.

Следует заметить, что это не первый случай, когда Ван Юнь травила людей. В суде заявили, что ранее она покупала нитрит в интернете и травила своего мужа, который получил незначительные повреждения.

Напомним, недавно китайского магната, бывшего главу государственной строительной компании Huayuan Real Estate Group Жень Чжицяна приговорили к заключению на 18 лет по обвинению в коррупции после того, как он назвал Си Цзиньпина "клоуном".