В Китае показали прототип поезда, который может стать самым быстрым в мире

Прототип поезда people.com.cn

Проектная скорость транспорта составляет 620 километров в час

В китайском городе Чэнду ввели в эксплуатацию прототип поезда, который использует технологию высокотемпературных сверхпроводников на магнитной подушке. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что проектная скорость поезда, который во время движения не касается поверхности рельса, составляет 620 километров в час. Однако пока он на испытаниях достигал скорости 603 км/ч. Транспорт имеет длину в 21 метр и на церемонии представления медленно ездил на новой 165-метровой линии для тестирования технологии.

По мнению экспертов, в сравнении с другими технологиями на магнитной подвеске, технология высокотемпературных сверхпроводников больше подходит для футуристической концепции сверхбыстрого транспортировки в вакуумных трубах, где поезда могут развивать скорость до более чем 1000 км/час. В целом объем инвестиций в проект составляет 9,3 миллиона долларов.

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